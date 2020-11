Szturmowali przejście przy Empiku, więc Empik im odpowiada

Marsz Niepodległości czy bitwa z policjantami? Trudno znaleźć różnice. Podczas "marszu" doszło do starć z policją pod budynkiem, w którym mieści się Empik. Firma postanowiła zareagować na to, co się stało.

Marsz Niepodległości czy regularna bijatyka na ulicach Warszawy? (East News)