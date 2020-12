Narożny zrobił coś zaskakującego. Fani zasypali go komplementami

Dawid Narożny, były wokalista zespołu Piękni i Młodzi wziął na warsztat utwór, który sporo osób zapewne kojarzy z filmu "Uprowadzenie Agaty" z 1993 roku. To właśnie na potrzeby tego filmu skomponował go Seweryn Krajewski, a tekst napisał Bogdan Olewicz.

Jak sam przyznał Narożny we wpisie na Instagramie, do zaśpiewania przeboju przekonali go partnerka Joanna oraz fani. Efekt końcowy zrobił piorunujące, czego dowodem jest masa komentarzy pod wszelkimi postami, które dotyczą coveru. "Słucham tego już chyba milionowy raz i powiem tylko tyle - miód na moje serce", "Gwałcę replay cały czas", "Przepiękny cover Seweryna Krajewskiego. Zapewne jest dumny" – napisali internauci.