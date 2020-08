Magdalena Narożna o byłym mężu: "Nie jest to dla mnie przyjemny temat"

- Znamy się od ponad 20 lat, od podstawówki. To jest coś pięknego, że po tylu latach można tak naprawdę stworzyć związek. Od przyjaźni do miłości jest taki maleńki krok. Krzysiek ma wszystko, czego potrzebuje kobieta. Jest dobry, ogromnie mnie szanuje, kocha, jest ze mną w trudnych chwilach, zawsze mogę na nim polegać i czuję się bardzo bezpieczna - mówiła Narożna w programie "Pytanie na śniadanie".

- Utrzymujemy kontakty tylko związane z dzieckiem. Myślę, że na moim miejscu każda kobieta jedynie takie kontakty by utrzymywała. Miałam okazję poznać jego nową partnerkę, nie chciałabym żadnych emocji wyrażać, bo nie jest to dla mnie przyjemny temat - wyznała piosenkarka.

- Każdy ma na to swój sposób. U mnie takim antidotum na wszystko jest normalność, bycie sobą i szacunek do drugiego człowieka. Jeżeli są te kwestie złożone w jedną całość, to wszystko da się poukładać. Ze wszystkim da się żyć w zgodzie. Pomoc od rodziny, wsparcie jest bardzo ważne. Ja się nie zawiodłam nigdy na swojej rodzinie. To jest chyba najważniejsze. Najważniejsze jest też spokój dziecka. Niektóre osoby zapominają niestety o pewnych kwestiach. To jest przykre. Ja sobie na razie radzę świetnie, ale ten momenty, w którym żyjemy, jest ciężki - powiedziała.