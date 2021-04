Natalia Kukulska będzie wspierać syna Krzysztofa Krawczyka. Znają się od dziecka

Natalia Kukulska często widywała się z Krzysztofem Krawczykiem i jego synem. Do zmarłego niedawno wokalisty wołała per wujek, a chłopcem często się bawiła w dzieciństwie. Nie widzieli się od lat, ale czas nie zatarł wspomnień. Chętnie organizowali wspólne występy przed swoimi rodzicami, śpiewali wszystko, co znali i pamiętali.