Natalia Kukulska pogodziła się z bratem. Jednak nie mógł wejść na jej koncert

Natalia i Piotr Kukulscy pokłócili się ze sobą 10 lat temu po śmierci ich ojca Jarosława. Kością niezgody okazał się spadek. On miał pretensje, że siostra dostała większą część, choć zaniedbywała pamięć o ojcu. Według "Na żywo" zarzucał też Natalii, że celowo torpeduje jego karierę i jest złym człowiekiem.

Z kolei Natalii nie podobało się podejście brata do życia. Zaniedbał studia, obnosił się za bardzo z bogactwem, szukał skandali i afer tylko po to, by zdobywać rozpoznawalność. - Wiem, że na skandalu wywindować się najłatwiej. Jemu zawsze zależało na popularności - mówiła.