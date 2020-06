Kukulska pokazała niepublikowane zdjęcie mamy. "Dziś świętujemy twoje urodziny"

Natalia Kukulska była oczkiem w głowie Anny Jantar. Mimo że była małą dziewczynką, doskonale pamięta dzień, w którym jej ukochana mama zginęła w katastrofie lotniczej . Była nie tylko jej jedyną córką, ale i najwierniejszą fanką. Wydawać by się zatem mogło, że nikt nie wie więcej o Jantar niż ona. Prawda jest jednak znacznie bardziej przygnębiająca. W niedawnym wywiadzie z "Vivą!" wokalistka stwierdziła ze smutkiem, że pozostało jej niewiele pamiątek po mamie. A to wszystko przez... fanów.

- Mam nagrody, które zdobyła, złote płyty, trochę ubrań, zdjęć i listów. Te listy są dla mnie bardzo cenne. Pisała je ze Stanów, a teraz stały się jakby własnością publiczną. Nawet agencja fotograficzna nimi handluje, można u nich kupić zdjęcia listu do mojej mamy, co uważam za bardzo niestosowne. Wiem, że wyciekły z powodu dużego zaufania mojej babci do fanów mamy - mówiła z żalem.