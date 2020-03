Natalia Kukulska ma żal do fanów Anny Jantar. "Uważam to za bardzo niestosowne"

Natalia Kukulska nieustannie tęskni za mamą. Choć Anna Jantar zginęła 40 lat temu, wokalistka wciąż wspomina dzień, w którym doszło do katastrofy. - Potem pamiętam jakieś zamieszanie, nerwy i babcię w histerii. Nie mogłam jednak zrozumieć, co się stało - wyznała w najnowszym wywiadzie.

Natalia Kukulska była oczkiem w głowie Anny Jantar. Choć była małą dziewczynką, doskonale pamięta dzień, w którym jej ukochana mama zginęła w katastrofie lotniczej.

- Byłam na lotnisku z babcią, tatą i menedżerem mamy - Bogusiem. Staliśmy i czekaliśmy. Ja trzymałam bukiecik frezji, aby nim mamę powitać. Samolot się spóźniał, tata musiał więc jechać na jakieś zebranie do Zaiksu, a my z babcią zostałyśmy z Bogusiem Zepem. (...) Potem pamiętam jakieś zamieszanie, nerwy i babcię w histerii. Nie mogłam jednak zrozumieć, co się stało. Nikt tego mi nie powiedział - wspominała piosenkarka w rozmowie z "Vivą!".

To babcia Kukulskiej wpadła na pomysł, aby po pogrzebie powiedzieć kilkuletniej Natalii, że jej mama jest w szpitalu i prosi, by założyć ogródek. Dziewczynka miała dbać o kwiaty i codziennie je podlewać.

- Później jakoś tak naturalnie przestałam mamy oczekiwać, bo ona przecież nie wracała. I dopiero, gdy oglądałam w telewizji program poświęcony Annie Jantar, zrozumiałam, że mamy nie ma i już nigdy nie będzie.

Dopiero gdy Kukulska dorosła, zaczęła mieć wyrzuty sumienia. Przemknęło jej przez myśl, że to właśnie z jej powodu Anna Jantar wsiadła tego feralnego dnia do samolotu.

- Zawsze rozczula mnie, jak mama pisała ze Stanów, że się niedługo zobaczymy, że się bardzo cieszy i bardzo tęskni. I że nie może się już doczekać naszego spotkania. Postanowiła więc przyjechać trochę wcześniej. Nie chciała tam dłużej zostać. A tak się śpieszyła, by przylecieć najbliżej daty moich urodzin. Ja urodziłam się 3 marca, a mama 14 marca zginęła. I trudno mi się pogodzić z tym, że wsiadła do samolotu, śpiesząc się do mnie i stało się tak, jak się stało - powiedziała w tym samym wywiadzie.

14 marca 2020 r. minęło dokładnie 40 lat od śmierci Anny Jantar. Choć wydawać by się mogło, że Kukulska jest skarbnicą wiedzy o piosenkarce, prawda jest przygnębiająca. Wokalistka stwierdziła ze smutkiem, że pozostało jej niewiele pamiątek po mamie. Wszystko przez... fanów.