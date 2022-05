Natalia Kukulska pokazała zdjęcie z 17-letnią córką. "Która mama, a która córka?"

Nie da się ukryć, że Ania Dąbrówka jest uderzająco podobna do swojej znanej mamy. Co więcej, gdy razem pozują na zdjęciach, trudno stwierdzić, która z nich to matka, a która córka. Dowodem jest najnowsze ujęcie, które Natalia Kukulska opublikowała z okazji urodzin swojej pociechy.