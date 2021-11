Natalia Kukulska przerwała milczenie. Mówiła o relacji z bratem

Relacja Natalii Kukulskiej i Piotra nigdy nie należała do najłatwiejszych. Wokalistce nie podobało się podejście jej brata do życia. Mężczyzna zaniedbał studia, obnosił się z bogactwem, szukał skandali tylko po to, by zdobyć większą rozpoznawalność. Kukulscy byli także skłóceni przez jakiś czas z powodu spadku po ojcu Jarosławie. Młodszy brat miał pretensje, że siostra dostała większą część.