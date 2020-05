Natalia Siwiec cała w bieli. Mąż woła: "rusałko!"

Konto Natalii Siwiec na Instagramie wypełniają jednak nie tylko zdjęcia w skąpych strojach czy migawki z egzotycznych podróży. Modelka nieraz dzieli się co bardziej romantycznymi wpisami.

I właśnie w takiej romantycznej odsłonie pokazała się ostatnio. Pochwaliła się kilkoma zdjęciami z sesji, do której pozowała w zwiewnym, białym komplecie. Długa spódnica i luźny top "grały na wietrze" przy każdym jej ruchu. Skąd to wiadomo? Siwiec zamieściła także krótki filmik, w którym w wiosennej stylizacji biega po trawie. Mąż krzyczy do niej "rusałko", a fanki są pod wrażeniem delikatnej odsłony.