Siwiec imprezuje, jakby jutra miało nie być. Wraz z nią tłum urlopowiczów

Natalia Siwiec uciekła z zimowej Polski, by hucznie świętować wakacje w Meksyku. Jadąc na urlop zapomniała jednak, że na świecie wciąż panuje pandemia koronawirusa. Bo jak inaczej wyjaśnić to, co działo się na egzotycznej plaży?

Natalia Siwiec jest na wakacjach w Meksyku Źródło: AKPA