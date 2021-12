Natalia Siwiec pokazała choinkę. Internauci zwrócili uwagę na co innego

"Jedyne na co czekam, to weekend i moment, kiedy Mia usypia, a my możemy oglądać filmy pod kocykiem do późna. Dlatego też się ucieszyłam, jak Mariusz przywiózł gotowego grzańca, który kojarzy mi się z górami i którego uwielbiam, bo smakuje jak soczek. Mimo, że nie jestem fanką napojów wyskokowych, to nie wyobrażam siebie bez niego zimy" – napisała.