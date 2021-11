Zarobki gwiazd na Instagramie. Za jeden wpis mogą zarobić 100 tys. zł

Media społecznościowe to prawdziwa żyła złota dla influencerów, którzy mają setki tysięcy, a nawet miliony wielbicieli i naśladowców. Dla niektórych aktorów i osobowości telewizyjnych to główne źródło utrzymania. Co nie powinno dziwić, jeśli za jeden reklamowy wpis mogą zgarnąć kilka średnich krajowych wypłat.