Natalia Siwiec pozuje z siostrą. Jak dwie krople wody

Natalia Siwiec zyskała popularność w 2012 r., kiedy okrzyknięto ją Miss Euro. Dwa lata później wzięła udział w reality show "Enjoy The View, Love, Natalia" i "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". I choć usilnie próbowała zaistnieć w telewizji, prawdziwą "karierę" zrobiła dopiero jako influencerka.