Natalia Siwiec wdała się w dyskusję z fanką. Poszło o święta

Natalia Siwiec spędza czas z rodziną. Fanka zadała jej niewygodne pytanie.

Natalia Siwiec podobnie jak wiele innych gwiazd chwali się swoimi przygotowaniami do zbliżających się świąt. Ostatnio modelka wrzuciła na Instagram fotkę z mężem i jego synem.

- Hej ziomaski. My kończymy właśnie ostatnie zakupy słuchając i śpiewając utwory z mojej świątecznej listy - napisała gwiazda.

Modelka nigdy nie ukrywała, jaki ma stosunek do wiary. Teraz wytknęła jej to jedna z obserwatorek, która skomentowała nową fotkę Siwiec.

"Okultyzm, haha. Moja religia to miłość, a ten wolny czas cudownie spędzić z rodziną i się radować. Niestety w twojej wypowiedzi wychodzi jedna obrzydliwa rzecz... "Idź sobie stąd, jak nie wierzysz w to, co ja". Obłuda okropna. Gdzie podziała się miłość? Kiedy została zastąpiona agresją?" - skomentowała celebrytka.