Natalia Szroeder eksponuje nogę w workowatej sukni. "Stylóweczka zwala z nóg"

MMC to marka utworzona przez Ilonę Majer i Rafała Michalaka. Kolekcje stworzone przez ten utalentowany duet są uwielbiane przez polskie gwiazdy. Nic więc dziwnego, że na najnowszym pokazie, stworzonym pod hasłem "The Future is HOT" pojawiła się cała stołeczna śmietanka towarzyska.