Natalia Szroeder przeszła radykalną metamorfozę. Jest nie do poznania

To mocno zaskoczyło ją obserwatorów na Instagramie. Większość z nich pozytywnie odniosła się do metamorfozy Szroeder. Co niektórzy porównali ją nawet z innymi znanymi osobami, w tym do aktorki Ursuli Corbero z popularnego serialu "Dom z papieru". "Jak Tokio z ‘Domu z papieru’", "Jak młoda Edyta Górniak", "Kojarzy mi się między Edytą Górniak a Kasią Kowalską..." – napisali. Oczywiście nie zabrakło internautów, którzy lamentowali nad zmianą fryzury gwiazdy, mając nadzieję, że to tylko peruka. Ale ich głosy to jednak mniejszość.