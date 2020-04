Natalia Szroeder straciła babcię. Informacją podzieliła się w sieci

"Moi Drodzy. Wybaczcie mi, że dopiero teraz. Dostałam od Was masę pięknych życzeń urodzinowych, wzruszających, ciepłych i dobrych. Dzień po moich urodzinach odeszła moja ukochana Babcia Felicyjka, świat więc troszkę się dla mnie zatrzymał i przychodzę z urodzinowym podziękowaniem lekko spóźniona" - zaczęła wpis.

"Bardzo wam dziękuję. Nim jednak się smutki wydarzyły, przeżyłam wspaniałe urodziny w skromnym, ale pięknym gronie, z balonami i tortem. Dziękuje wam za cały poprzedni rok. Obiecuje, że będę robić co w mojej mocy, by was nie zawieść i dawać wam siebie muzycznie najlepiej jak umiem. Uściski".