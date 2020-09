Natalia Szroeder wakacyjnie. Z egipskim słońcem jej do twarzy

Jednak Natalia Szroeder to, wbrew pozorom, nie tylko związek z Quebonafide. Dziewczyna jest niezwykle utalentowana. Jej utwory podbijają listy przebojów, a barwę głosu młodej artystki trudno porównać do jakiejkolwiek innej. Wokalistka ostatnio dostałą również szansę, by sprawdzić się w nieco innej roli - jako prowadząca programu "The Four. Bitwa o sławę".