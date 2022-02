Natasza Urbańska nie rozumie, dlaczego ludziom nie podobała się jej piosenka. "Byłam ofiarą, nad którą wszyscy się znęcali"

- "Rolowanie" nagle okazało się przełomowe, bo wszystko mi spadło po nim. To był słaby moment, bo zostałam zmiażdżona przez media. Cały ten hejt się na mnie wylał i końca nie było widać. Byłam ofiarą, nad którą wszyscy się znęcali. Dorzucali kamieniami i jeszcze podpalali. No więc to było upokarzające wręcz, to, co się wydarzyło wokół mnie. Miałam dość mocne załamanie, nie wiem, czy nazwałabym to depresją, ale przestałam odbierać telefony, nie wychodziłam z domu i miałam straszne myśli w głowie - wyznała w rozmowie z Żurnalistą.