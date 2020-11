Nawet ją dopadło. Kożuchowska opublikowała przejmujący wpis

Aktorka Małgorzata Kożuchowska czuje się przygnębiona. Przepis na zdrowie i równowagę psychiczną to za mało, gdy wokół tyle frustracji, agresji i wzajemnych pretensji. Kożuchowska stara się zachować dystans, jednak czasem o to trudno, gdy chcemy być na bieżąco, a zewsząd zalewają nas mało pozytywne informacje. "Przytłaczają mnie newsy, właściwie wszystko i wszędzie jest źle, mnóstwo agresji, frustracji, pretensji. Jestem na bieżąco, ale nie karmię się tym" - napisała Gwiazda.

Aktorka stara się nie angażować w sprawy, na które nie ma wpływu. Równomiernie rozkładać siły i cieszyć się małym przyjemnościami. Ważne jest dla niej także utrzymywanie stałych relacji z rodziną i przyjaciółmi. Zachęca przy tym ozdrowieńców do oddawania krwi. "Staram się być aktywna, nie łazić w dresie od rana do wieczora, rozmawiać ze znajomymi, być w stałym kontakcie z siostrami . Ozdrowieńców- szczęściarzy proszę oddawajcie osocze, żeby pomóc wciąż chorym!" - apeluje artystka. O oddawanie osocza prosi także minister zdrowia - Adam Niedzielski.

Gwiazda, jak my wszyscy, szuka nowych sposobu na poprawę humoru i przetrwanie w tych trudnych czasach. Do ogólnego covidowego piekiełka dokładają się jednak kolejne problemy. Polacy zamiast odpocząć w Święto Niepodległości, wychodzą z niego poturbowani. Wszystko za sprawą agresywnych zachowań uczestników tzw. Marszu Niepodległości, przygnębiających doniesień na temat czołowych postaci Kościoła Katolickiego. Trudno się od tego wszystkiego odciąć. Co jeszcze przyniesie nam 2020 rok? "Piszcie jakie są wasze sposoby radzenia sobie w tym trudnym czasie!" - prosi Kożuchowska i dodaje - "Obiecuję, że następny post będzie weselszy".