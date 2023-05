Nazwisko Golec nie otwiera wszystkich drzwi. Wiedzą o tym dzieci Łukasza i Pawła Golców

- Mają syndrom naszego nazwiska i tu już na "dzień dobry" jest trudno, ale są w tym wprawione. My też nastawiamy ich pozytywnie: "To, że nazywacie się Golec w jednych środowiskach otworzy wam drzwi, a w innych nie. Ale musicie swoim talentem i desperacją pokazać, że jesteście 'debeściakami' i jak wchodzicie na ring, czyli na scenę, to 'nie ma, że boli'. Trzeba dać z siebie wszystko i w ten sposób dotrzeć do widza". Mają potencjał i talent, wspieramy ich w tym, ale tak naprawdę życie napisze dla nich scenariusz - stwierdził drugi z braci.