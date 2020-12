Nazywają go seksualnym drapieżcą. Oskarżyło go wiele osób

Alexander Wang to postać doskonale znana osobom śledzącym branżę mody. Amerykanin od 2005 r. prowadzi swoją własną markę, która w przeciągu kilku lat wyrobiła mu nazwisko. W 2012 r. Wang został na trzy lata dyrektorem kreatywnym Balenciagi. Od tamtego czasu zajmuje się głównie swoją marką, odnosząc spore sukcesy. Jednak teraz nad projektantem zebrały się właśnie czarne chmury.

Tuż po jego 37. urodzinach Wang został oskarżony o wiele przypadków molestowania seksualnego . Wszystko zaczęło się od historii jednego z modeli, który opowiedział o swoim spotkaniu w klubie nocnym w Nowym Jorku z projektantem. Jak mówił Owen Mooney, Wang bez jego zgody zaczął go dotykać oraz łapać za krocze. Sytuacja miała miejsce 3 lata temu.

Przestępstwa seksualne w show-biznesie. Przykładów nie brakuje

Słowa Mooneya uruchomiły lawinę kolejnych oskarżeń w stronę Wanga. Według zeznań innych ludzi miał on odurzać narkotykami i następnie wykorzystywać stan nietrzeźwości osób, które zapraszał na after party do swojego apartamentu. Mówi się także o jego zachowaniu wobec transseksualnych kobiet – Wang obmacywał je lub siłą rozbierał.