Nelly Furtado ma ADHD. Z dolegliwościami radzi sobie tańcem

Singiel "I’m like a bird" był jednym z największych przebojów roku 2000. Za chwytliwą piosenką stała Nelly Furtado, "dziewczyna z sąsiedztwa", której nazwisko obiegło cały świat. Za piosenkę "Turn Off the Light" z tej samej, debiutanckiej płyty otrzymała nagrodę Grammy i błyskawicznie stała się nową nadzieją amerykańskiego popu. Talent kanajdyjki dostrzegł m.in.. Timbaland, jeden z najbardziej rozchwytywanych ówcześnie producentów. Na trzeciej płycie artystki, nad którą wspólnie pracowali, znalazł się jeden z jej największych hitów, "Maneater".