Nergal walczy o świeckie państwo. Wspomagać go będzie w tym m.in. Andrzej Piaseczny

Ordo Blasfemia – to nazwa, którą wymyślił Adam "Nergal" Darski dla kampanii, w ramach której zaczął zbierać pieniądze na wsparcie prawne dla osób oskarżonych o obrazę uczuć religijnych. Fundusze gromadzone są za pośrednictwem internetowej zbiórki. Muzyka zainspirowały do tego działania jego własne doświadczenia – w lutym tego roku został skazany na 15 tys. zł grzywny za to, że dwa lata temu udostępnił zdjęcie, na którym depcze wizerunek Matki Boskiej. Nie był to jego pierwszy proces związany z uczuciami religijnymi.