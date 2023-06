Nergal wygrał ze śmiercią. Diagnoza była bezlitosna

- Nigdy nie zapytałem taty, skąd ją przyniósł, ale pamiętam, że przyszedł do domu wieczorem i ją miał. Oszalałem. To były czasy, kiedy bawiliśmy się zabawkami z drugiej ręki. [...] Dzisiaj by się tego pudła nawet psu nie dało do obsikania, ale wtedy to było dla mnie centrum wszechświata - wspominał w rozmowie z Magazynem TVN24.