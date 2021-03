Skomentował słowa posła PiS o Piasku. Miał tylko jedno do powiedzenia

Andrzej Piaseczny przebywa w szpitalu z powodu Covid-19. W środę zamieścił na Instagramie krótki filmik, w którym przestrzega przed koronawirusem i apeluje, by poważnie podchodzić do zalecanych obostrzeń. Nagranie, na którym 50-letni wokalista z trudem łapie oddech i wypowiada każde słowo, poruszyło wielu fanów. Posypały się życzenia szybkiego powrotu do zdrowia od znanych i mniej znanych fanów dawnego trenera w programie "The Voice of Poland". Do Andrzeja Piasecznego odniósł się też w programie "Tłit" były wiceminister zdrowia, polityk PiS, Bolesław Piecha. Tak mówił na antenie programu WP: - Widziałem pewnego celebrytę, piosenkarza znanego, który na początku troszeczkę kozaczył, jeśli chodzi o obostrzenia, dystanse i dzisiaj zapadł na tę chorobę. Życzę mu powrotu do zdrowia, ale niech to będzie przestroga, że z naturą - taką, jaką jest epidemia, jaką jest COVID-19 - żartować ani nonszalancko się zachowywać nie wolno.