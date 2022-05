Nic sobie nie robi z komentarzy fanów. Margaret nadal odsłania ciało

Na scenie jest już prawie 10 lat. Margaret zadebiutowała w 2013 r. utworem "Thank You Very Much" i zdobyła popularność nie tylko w Polsce, ale także w Szwecji, Austrii, Niemczech i Włoszech. Dziś Małgorzata Jamroży jest właścicielką wytwórni płytowej Gaja Hornby Records i jedną z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia w Polsce.