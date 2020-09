Nick Cave pożegnał zmarłą mamę. "Była niezwykłą kobietą"

Nick Cave to jeden z najbardziej inspirujących, tajemniczych, a jednocześnie bliskich fanom współczesnych ikon muzyki. Artysta na blogu "Red Hand Files" (nawiązującym do tytułu piosenki "Red Right Hand") prowadzi własną swoistą "kronikę". Dzieli się w niej z internautami osobistymi zapiskami, swoimi przemyśleniami na temat sztuki czy bieżących wydarzeń.