Nick Cave stracił kolejne dziecko. Nie żyje jego syn Jethro Lazenby

W ubiegłym miesiącu Jethro trafił do aresztu po tym, jak napadł na swoją matkę Beau Lazenby. Zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów, Beau znalazła syna przed swoimi drzwiami i przekonała go, by został na noc w domu. Następnego ranka pokłócili się i Jethro ją zaatakował. Kopnął kobietę kolanem w twarz i zostawił zakrwawioną. Trafił za to do aresztu.