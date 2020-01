Nick Sinckler kolejnym gościem Orchestonu!

Artysta z Nowego Jorku zaśpiewa podczas koncertu Orcheston w ICE Kraków już 18 marca. Tego wieczoru usłyszmy muzykę elektroniczną w aranżacjach Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i Gromeego. Wśród gości specjalnych obok Nicka Sincklera zobaczymy na scenie również: Beatę Kozidrak, Edytę Górniak oraz Reni Jusis.

Polskiej publiczności dał się poznać uczestnicząc w znanym, telewizyjnym programie "Fabryka Gwiazd”, gdzie dotarł do finału. Tuż po programie, Nick wydał singiel "Feel This Love”.

Jego głos słyszymy też w intro znanego programu muzycznego "The Voice of Poland”. Nick tworzy muzykę oraz współuczestniczy w wielu artystycznych projektach, współpracując z polskimi muzykami, m.in.: Kayah, Natalią Kukulską, T-Love, Wet Fingers, DJ Inox, MacLaro. W kwietniu 2018 r. odbyła się premiera nowego albumu Nicka o nazwie "11x11”. Krążek jest w całości w języku polskim, a gościnnie wystąpiła na nim m.in. Natalia Kukulska. Od 2017 r. wokalista jest jurorem w muzycznym programie telewizji Polsat "Śpiewajmy razem. All Together Now”.