Nicole Kidman ma problemy zdrowotne. Nabawiła się bolesnej kontuzji

Nicole Kidman to gwiazda w każdym calu. Utalentowana, charyzmatyczna, pracowita i niezwykle profesjonalna. Aktorka cieszy się estymą w środowisku i dużą sympatią kolegów i koleżanek z branży. Należy do tych artystek, które potrafią poświecić wiele dla roli i swojej pracy. Nic dziwnego więc, że była nominowana do Oscara, tym razem za "Being the Ricardos".