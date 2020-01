Nicole Kidman wspiera walkę z pożarem w Australii. Przeznaczyła sporą sumę

Nicole Kidman wraz ze swoim mężem Keithem Urbanem dołączyła do zastępów gwiazd, które są zdruzgotane sytuacją w Australii. Gwiazdorska para nie poprzestała jednak na modlitwach i słowach otuchy.



Gigantyczne pożary w południowo-wschodniej Australii trwają od kilku miesięcy, doprowadziły do śmierci ponad 20 osób i setek milionów zwierząt. Zdjęcia i nagrania z ogarniętych ogniem terenów poruszyły serca wielu gwiazd, które mniej lub bardziej czynnie wspierają walkę z żywiołem. Nicole Kidman i Keith Urban ogłosili, że australijscy strażacy dostaną od nich 500 tys. dol.

"Jestem całkowicie zdruzgotana, obserwując to, co dzieje się teraz w Australii. Przekazałam darowiznę w wysokości 500 tys. dol. dla lokalnych straży pożarnych, które tak ciężko walczą tam z pożarami".

Pink zachęciła również swoich fanów (na Instagramie ma ich prawie 7,5 mln) do wspierania australijskich strażaków i zamieściła adresy stron, przez które można działać.