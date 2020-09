Dramatyczne wyznanie Teresy Lipowskiej. Wie, co niedługo może się stać

- W pandemii przez cały czas coś robiłam. Chodziłam sobie na spacery, coś działałam w domu, czytałam dużo poezji. Przeszłam to jakoś, ciężko... Dla mnie było ciężko, bo jednak byłam uwiązana w gniazdku - mówi 81-latka Super Expressowi.

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

- Moim marzeniem jest to, żeby mieć na tyle zdrowia i siły, żeby nie być ciężarem dla najbliższych. I żeby móc, chociaż w minimalnym stopniu, robić to, co kocham, kontaktować się z ludźmi, mieć nowe propozycje, odcinki. Kocham żyć i będę się starała, o ile zdrowie mi pozwoli, żyć jak najintensywniej i jak najdłuże j - mówi ekranowa Barbara Mostowiak.