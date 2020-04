Teresa Lipowska tęskni za podróżami. Koronawirus wszystko zabrał

Teresa Lipowska martwi się o siebie i bliskich w czasie trwania pandemii koronawirusa. Nie daje się jednak zwariować i nie dopuszcza do siebie złych myśli. W ostatnim wywiadzie tłumaczy, jak radzi sobie w tym trudnym czasie.

Co rusz w mediach słyszymy o dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Odwoływane są kolejne wydarzenia, zamykanych jest coraz więcej placówek, minister zdrowia co rusz informuje o nowych przepisach dot. zachowań w czasie pandemii.

Teresa Lipowska wzięła sobie do serca zalecenia nie tylko bliskich, ale także rządu.

Aktorka z mieszkania nie wychodzi bez powodu. Jej coroczną tradycją było już jeżdżenie do Augustowa, gdzie zachwycała się widokiem na jezioro Necko. To tam Teresa Lipowska przez 40 lat jeździła z mężem Tomaszem Zaliwskim.

- Augustów to moje miejsce na ziemi. Myślę o nim przez cały rok - wyznała w rozmowie z tygodnikiem "Świat i Ludzie" aktorka.

- Nie zamierzam kusić losu. Kocham Augustów, ale do sanatorium przyjeżdża dużo ludzi, korzystamy ze wspólnego basenu, mamy zabiegi w grupie. Teraz jest czas na izolację i pewnie do lata niewiele się zmieni. Wszyscy musimy dostosować się do nowych warunków - powiedziała Teresa Lipowska dziennikarzom tygodnika.