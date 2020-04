Nie chciała tego potwierdzić. Honorata Skarbek jest w związku ze Smolastym

Koronawirus obudził w Honoracie Skarbek dziennikarskie zacięcie. By umilić fanom przymusowy pobyt w domu wokalistka zorganizowała serię live’ów, do których zaprasza różnych gości. Rozmawiała już między innymi z Maffashion, Sylwią Madeńską, Magdaleną Pieczonką. Przyszedł więc czas na kogoś płci męskiej. Okazało się, że ogłoszonym gościem był Smolasty. Muzycy rozmawiali ze sobą na różne tematy i choć niektóryc Honorata starała się unikać, jej rozmówca delikatnie nakierowywał obserwatorów. Ci zresztą od początku przeczuwali, że coś jest na rzeczy. Niektórzy bawili się nawet w detektywów i przez cały czas trwania transmisji pytali go czy nie siedzi on przypadkiem w pokoju Skarbek.