Nie chcieli rządowego wsparcia. Kult celnie ocenił sytuację

" My nie prosiliśmy, chociaż sytuacja w Kulcie daleka jest od choćby różowej. Niektórzy koledzy już zarabiają w inny sposób, dzieląc swój czas na pracę i próby. Właściwie wróciliśmy do czasów, gdy zaczynaliśmy. Jednak od tych....( z trudnością powstrzymujemy się od użycia wulgaryzmu) nic nie chcemy " - napisali na Facebooku.

Po drugie - rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy" - tłumaczą.

Kult nie odniósł się do poszczególnych artystów, którzy skorzystali z rządowej pomocy. Choć zaznaczyli, że oni sami uważają to za niestosowne zachowanie.

" Nie nam oceniać, kto z nich jest w tak tragicznej sytuacji, by rząd o taką zapomogę prosić. Jeśli nie widzą w tym jakiejkolwiek niestosowności, to niech biorą jak dają " - ocenili.

Zespół zaapelował do swoich fanów, aby wsparli ich, kupując ostatnią płytę. "I załatwimy to bez pośrednictwa tych panów (i pań) (z ministerstwa - przyp. red.). Gdyby nie było was nie byłoby nas" - podsumowali.