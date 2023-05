1 z 5 Nie posłuchał mamy. Książę Louis znów skradł show

Wielki dzień dla brytyjskiej rodziny królewskiej to też spore wyzwanie, by nie popełnić żadnej gafy. Najmłodsi są strofowani przez rodziców, by zachowywali się godnie i posłusznie. Ale najmłodszy Louis ani myśli porzucać swojej dziecięcej natury.