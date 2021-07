Demi Moore nie retuszuje zdjęć. Wystarczy zerknąć na brzuch

Demi podzieliła się trzema zdjęciami z hotelu na Krecie. Na dwóch z nich widzimy ją w bikini. Sylwetka gwiazdy to jedno. Fani od razu zwracają uwagę, że aktorka nie poprawiła sztucznie swojego ciała i pokazała się bez jakiegokolwiek retuszu. Czy w ogóle go potrzebuje? Oczywiście, że nie. To ciało jest idealne takim, jakie jest.