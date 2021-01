Nie sądziła, że się odnajdzie. Radwańska mówi o swoim nowym życiu

Przez lata to Agnieszka Radwańska była numerem jeden polskiego tenisa. Kibice potrafili zarwać wiele nocy, by oglądać jej kolejne pojedynki. Po zakończeniu kariery "Isia" zajęła się życiem rodzinnym. Wzięła ślub z Dawidem Celtem , a w pod koniec lipca 2020 roku para doczekała się narodzin synka, Kuby.

To właśnie o tym etapie swojego życia opowiedziała w wywiadzie z magazynem "Gala". Już na samym początku rozmowy zaśmiała się, że "w końcu ma jakieś życie". Przyznała, że bardzo ceni sobie to, że w końcu może funkcjonować w sposób spontaniczny, a nie według kalendarza zapisanego na wiele miesięcy do przodu. Nie tęskni za swoim poprzednim życiem i nie żałuje, że podjęła decyzję o zakończeniu kariery.

#dziejesiewsporcie: Agnieszka Radwańska zachwyciła kreacją na pokazie mody

"Gala" rzecz jasna nie mogła nie zapytać o największą pociechę finalistki Wimbledonu. Radwańska zaznaczyła, że jeśli jej syn będzie chciał pójść tą samą drogą, to będzie miał inny start niż ona. "Myślę, że to jest jedno z największych wyzwań dla mnie jako matki - wychować go tak, żeby nie miało dla niego znaczenia, że od początku ma wszystko. To jest mój cel, by pokazać Kubusiowi, że pieniądze nie biorą się znikąd. Że na nie trzeba sobie zapracować, że nic nie ma za darmo" – powiedziała.