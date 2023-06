Nie spodziewała się takiego widoku. Marek Grechuta zrobił niepokojącą rzecz po rozstaniu

Marek Grechuta pochodzi z Zamościa i to tam poznał swoją pierwszą ukochaną. - Miał we mnie partnerkę i przyjaciółkę. Nie zainteresowałaby go płocha panienka - mówiła Halina Marmurowska-Michałowska w książce "Chwile, których nie znamy. Opowieść o Marku Grechucie".