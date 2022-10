Nie sposób za nimi nadążyć. Koterski i Leszczak wypracowali kompromis

- Kiedy Michał szykuje się do roli, zamieszkujemy osobno, żeby miał przestrzeń do nauczenia się scenariusza, ale też wejścia całkowicie w tę postać - wyznała. Podkreśliła przy tym, że od początku wiedziała, jaka jest cena związania się z artystą. Dodała zresztą, że Koterski jest na co dzień zupełnie inny niż widzimy go na ekranie. - Prywatnie jest wrażliwą, ciepłą i bardzo rodzinną osobą - stwierdziła.