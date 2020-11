Nie wytrzymała. Marina w nocy napisała do zmartwionych fanów

Na szczęście udało się operacyjnie usunąć polip. Wtedy też piosenkarka wróciła do zawodu oraz życia publicznego i opowiedziała o całej sytuacji. Po hucznych zapowiedziach nowej płyty, na co dzień bardzo aktywna w social mediach żona bramkarza reprezentacji Polski , znów przestała dzielić się ze swoimi fanami bieżącymi informacjami ze swojego życia.

W najnowszym klipie Mariny ("Nigdy więcej") mogliśmy usłyszeć, że "dzisiaj cisza to mój klucz". Widocznie sprawa nie dawała jej jednak spać. Artystka odniosła się do medialnej burzy na swój temat i w środku nocy na swoim InstaStory napisała do zmartwionych fanów:

"Nie zwykłam obarczać innych swoimi problemami, czy smutkami. Każdy ma tego aż nadto i nie po to tu zagląda. Wywoływanie współczucia pod publiczkę też nie jest w moim stylu. Pozwólcie, że zostawię również bez komentarza zdjęcia, które obiegły internet i media snujące coraz to ciekawsze spekulacje. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie i troskę. To mega miłe. Choć życie bez social mediów wciąga, to postaram się tutaj częściej zaglądać dla Was i wysyłać Wam tylko pozytywną energię."