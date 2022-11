Nie żyje Dan McCafferty. Jego przeboje nuciła cała Polska

Czasy największej świetności grupy przypadły na lata 70. ubiegłego wieku, zaś największym komercyjnym sukcesem płyta z 1975 roku "Hair of the Dog", która w samych Stanach Zjednoczonych sprzedała się w ilości ponad miliona egzemplarzy i zyskała status platynowej w wielu krajach. Z niej też pochodzą najpopularniejsze, obok "Dream On", kawałki Nazarethu, tytułowy utwór "Hair of the Dog", który po latach znalazł się na płycie Guns n' Roses "The Spaghetti Incident?", oraz ballada "Love Hurts".