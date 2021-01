Nie żyje Grzegorz Guziński. Piękne wspomnienia kolegów z branży

" Od samego początku był nawet nie tyle Europejczykiem, co człowiekiem świata. Niezwykła wrażliwość na muzykę i otoczenie, wyjątkowa osobowość i energia stawiały go w równej linii z największymi osobowościami muzyki świata", pisze dziennikarz.

Niemniej pochlebnie wyraża się o nim Darek Malejonek. Muzyk nie kryje, że wiadomość o śmierci kolegi była dla niego szokiem. "Po raz kolejny zobaczyłem totalną kruchość naszego bytu. Guzik to była bardzo nietuzinkowa postać na naszej scenie muzycznej. Jako muzyk wyprzedzał swoje czasy, ciężko było go zaszufladkować. To bardzo niesprawiedliwe, że był tak niedoceniany przez branżę muzyczną. Wielka szkoda, bo to była twórczość na światowym poziomie. Myślał nieszablonowo, nowatorsko i bardzo niekomercyjnie".