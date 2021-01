Zmarł Grzegorz Guziński. Muzyk miał 46 lat

"Choć Flapjack funkcjonował przez lata jako projekt poboczny i pretekst do podróży, do których nie mogłoby dojść pod banderą Acid Drinkers, zdołał wyrobić sobie mocną markę na scenie polskiego thrashu i nu metalu. Założona przez Roberta 'Litzę' Friedricha oraz Macieja 'Ślimaka' Starostę grupa wielokrotnie zmieniała swój skład, a także pomysł na muzykę. Przy okazji kolejnych premier członkowie Flapjack powoływali się a to na Metallikę, a to na Deftones. Spoiwem tych poszukiwań był charakterystyczny styl wokalisty Grzegorza 'Guzika' Guzińskiego, który balansował pomiędzy śpiewem a rapem." - możemy przeczytać w opisie programu "Ministerstwo Dźwięku" poświęconego formacji Flapjack