Nie żyje Henryk Łapiński. Aktor od pewnego czasu przebywał w szpitalu

Henryk Łapiński urodził się 2 stycznia 1933 r. w Warszawie. Był aktorem teatralnym, filmowym i dubbingowym. Ukończył PWSTiF w Łodzi w 1956 r. W tym samym roku zadebiutował rolą Dujardina w sztuce "Ich głowy" Marcela Aymea w reżyserii Zdzisława Tobiasza w Teatrze Ateneum w Warszawie, z którym związany był aż do śmierci.

Na ekranie zadebiutował w 1962 r. w Teatrze Telewizji "Pierwsze kroki". Widzowie pamiętają go z takich filmów i seriali, jak "Nie lubię poniedziałku", "Wielka miłość Balzaka", "Polskie drogi" czy "Kuchnia polska"

"Temu człowiekowi trzeba wystawić pomnik w Ateneum, bo kocha ten teatr ogromnie. Wiernie staje na jego deskach od kilkudziesięciu już lat. On jest w ten teatr wtopiony całym sercem i co ważne, uczy do niego miłości".