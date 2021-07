Nie żyje Jeff Labar. Ciało muzyka znalazła była żona

Jeff Labar to muzyk przez lata związany z glam rockowym zespołem Cinderella. Gdy wśród muzyków nastąpił rozłam, Labar utrzymywał się z pracy na budowach i prowadzenia pizzerii razem ze swoim bratem. Jak informuje TMZ.com, w ostatnich dniach Jeff Labar nie dawał znaku życia. Bliscy nie wiedzieli, co się z nim dzieje. W końcu jego była żona Gaile LaBar-Bernhardt pojechała do jego apartamentu w Nashville, by sprawdzić, czy wszystko jest z nim w porządku.