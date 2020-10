Nie żyje Paul Matters. Byłego basistę AC/DC pożegnali przyjaciele

Paul Matters w latach 70. zastąpił basistę kapeli Larry'ego Van Kriedta. Muzyk dołączył do zespołu tuż po nagraniu przez AC/DC płyty "High Voltage".

AC/DC to zespół, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie ma chyba osoby, która nigdy nie słyszała sztandarowych utworów kapeli, takich jak "Highway To Hell", "Back in Black" czy "Thunderstruck".

Warto również wspomnieć o numerach, które znalazły się na debiutanckiej płycie "High Voltage". Pojawiły się tam takie piosenki jak "T.N.T." oraz "It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)", które zapewniły zespołowi rozpoznawalność.

Nie żyje basista AC/DC. Paul Matters zmarł 14 października

To właśnie po wydaniu tego albumu do zespołu dołączył Paul Matters, który zastąpił poprzedniego muzyka Larry'ego Van Kriedta. Basista zagrał z zespołem w Melbourne, Adelaide i Sydney. AC/DC promowało wówczas swój debiutancki album. Artysta nie zasilił jednak szeregów grupy na długo. Bon Scott wyrzucił muzyka zaledwie po kilku tygodniach współpracy.

O śmierci Paula Mattersa poinformował jego przyjaciel Les Gully. Muzyk zmarł 14 października. "Dzisiaj straciliśmy starego kumpla, Paula Mattersa. Grał ze mną i Petem w zespole Armageddon na początku 1966 roku, kiedy to uczyliśmy się grać i stawialiśmy pierwsze kroki jako zespół pod garażem jego rodziców w każdy piątek wieczorem przez około 3 lata, zanim zdobyliśmy Newcastle. Niestety rozstaliśmy się w 1975 r., kiedy to rozpoczął współpracę z AC/DC. Był chory i przez całe życie pozostawał samoukiem".

Z muzykiem pożegnał się również autor biografii Bona Scotta, Jesse Fink. "Kolejny członek AC/DC zmarł: basista Paul Matters. Spoczywaj w pokoju, kolego".

Niedawno świat obiegła informacja, że AC/DC wraca do gry. 6 października światło dzienne ujrzał singiel promujący najnowszy album zespołu. Już 13 listopada ukaże się długo wyczekiwana płyta zespołu. "PWR/UP" będzie pierwszym krążkiem zespołu od czasu "Rock or Bust" wydanego w 2014 r.Na płycie usłyszymy niezawodnego wokalistkę, Briana Johnsona oraz basistę Cliffa Williamsa. Za perkusją ponownie zasiadł Phil Rudd, a na gitarach zagrali Angus i Stevie Young.

AC/DC - Shot In The Dark (Official Audio)