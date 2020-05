Piotr Nowak śpiewał mimo złego stanu zdrowia. Z chorobą walczył przez kilka miesięcy

Piotr Nowak w 1969 r. uczestniczył w legendarnym tournee zespołu Breakout i supportował występ m.in. grupy Led Zeppelin w Holandii. Był bardzo związany z kolegami po fachu. Piotr na każdym koncercie swojego zespołu wspominał: "…z tamtego składu zostałem sam". Swoim muzycznym przyjaciołom dedykował utwór "Gdzie są przyjaciele moi". Ostatnie pięć lat życia Nowaka to okres intensywnej działalności muzycznej.

Po latach przerwy w muzykowaniu, w 2015 r. rozpoczął współpracę z rzeszowskimi muzykami z zespołu Portal Blues. Momentem sprawczym okazał się koncert zorganizowany w rocznicę śmierci Tadeusza Nalepy, w koncertowym studio Radia Rzeszów (4 marca 2015 r.). Robert Bartusik, zafascynowany barwą głosu Piotra, napisał utwór i przekonał go do przejęcia roli wokalisty.

Kompozycja "Pamieć", do której tekst ułożył Arkadiusz Zawiliński z fraz piosenek tandemu Nalepa-Loebl, okazała się przebojem i muzycznym credo zespołu. Potężny i chropowaty głos Piotra, który sam określał mianem sznaps-barytonu, okazał się jego wielkim atutem i predestynował go do roli naturalnego spadkobiercy twórczości "ojca polskiego bluesa".